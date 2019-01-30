В Петербургском метро рассказали, почему вестибюлей больше, чем самих станций

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-30T16:59:58+03:00

Действующих станций в Северной столице 69, а вот вестибюлей на девять больше

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Метро Петербурга каждый день провозит миллионы людей. Они спешат на работу, по делам или просто отправляются на прогулку, договариваясь встретиться на какой-нибудь станции. Однако порой возникает путаница, так как станций в Петербургском метро одно количество, а вот вестибюлей другое. Как же это получилось?

- Если сосчитать на схеме все введённые в эксплуатацию станции, то получится, что их 69. Однако вестибюлей в метро больше — 78. Подобная разница встречается в метрополитенах по всему миру и на самом деле даже выгодна для пассажиров, - рассказали в пресс-службе подземки.

В Петербурге по два вестибюля есть у станций «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Московская», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Спортивная» и «Новокрестовская».

Как правило, несколько вестибюлей появляется на тех станциях, где локация позволяет «развернуться». Два выхода из метро порой удобнее, так как пассажиры могут выбрать наиболее короткий и удобный для себя маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU