В Петербургском метро рассказали, почему вестибюлей больше, чем самих станций
Метро Петербурга каждый день провозит миллионы людей. Они спешат на работу, по делам или просто отправляются на прогулку, договариваясь встретиться на какой-нибудь станции. Однако порой возникает путаница, так как станций в Петербургском метро одно количество, а вот вестибюлей другое. Как же это получилось?
- Если сосчитать на схеме все введённые в эксплуатацию станции, то получится, что их 69. Однако вестибюлей в метро больше — 78. Подобная разница встречается в метрополитенах по всему миру и на самом деле даже выгодна для пассажиров, - рассказали в пресс-службе подземки.
В Петербурге по два вестибюля есть у станций «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Московская», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Спортивная» и «Новокрестовская».
Как правило, несколько вестибюлей появляется на тех станциях, где локация позволяет «развернуться». Два выхода из метро порой удобнее, так как пассажиры могут выбрать наиболее короткий и удобный для себя маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU