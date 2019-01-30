2019-01-30T20:46:57+03:00
Происшествия

На Дунайском проспекте автомобиль сбил мать с ребенком

Пострадавшие госпитализированы в больницу в средней степени тяжести
Лилия КОЗЛОВА
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Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петербурге Фото: архив "КП"Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Петербурге Фото: архив "КП"
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Во Фрунзенском районе Петербурга водитель автомобиля сбил сразу двух человек – женщину и трехлетнего ребенка. Инцидент произошел в шесть часов вчера в среду, 30 января. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии. Однако по предварительной информации, виновником ДТП является водитель, так как мать с малышом переходили дорогу на зеленый свет светофора.

- 59-летний водитель двигался по Дунайскому проспекту в сторону Бухарестской улицы. Проезжая Загребский бульвар, возле дома 26 он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Петербурга.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент 40-летняя женщина с ребенком шли на разрешающий сигнал светофора.

С места аварии пострадавших экстренно госпитализировали в больницы. Женщину отправили в больницу имени Джанелидзе, малыш оказался в Рауфхуса. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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