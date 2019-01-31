Мацуев выступит на открытии Года Даниила Гранина в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-31T08:53:37+03:00

Денис Мацуев выступит в Петербурге по случаю Года Даниила Гранина. Фото: Юрий Ефимец

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2019 год в России и Петербурге пройдет под знаком юбилея Даниила Гранина. 1 января писателю исполнилось бы ровно 100 лет. К сожалению, до памятной даты почетный гражданин города на Неве не дожил. В честь начала мероприятий по случаю Года Гранина, в петербургской филармонии выступит прославленный пианист Денис Мацуев.

- Официальное открытие «Года столетия Даниила Гранина» состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге: на доме, где писатель прожил более 60 лет, будет открыта мемориальная доска, а в Большом зале филармонии состоится торжественный концерт, - сообщает пресс-служба филармонии.

Академический оркестр, которым будет управлять друг Гранина Марис Янсонс, исполнит произведения Бетховена и Сергея Прокофьева, так любимые писателем. А солировать будет Денис Мацуев. Мероприятие состоится 9 февраля.

- Он очень любил музыку и, несмотря на болезни, старался посещать филармонию. Зал, музыканты, слушатели, и, конечно, в первую очередь, сама музыка придавали ему силы, - рассказывает дочь Даниила Гранина Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU