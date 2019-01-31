2019-01-31T09:30:03+03:00
Общество

В Кронштадте обустроят сквер в корейском стиле за 30 миллионов рублей

Новая зона отдыха появилась в октябре 2018 года на улице Гидростроителей
Петр КИБЕР
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Торжественное открытие парка Инчхон состоялось 23 октября 2018 года. Фото: Пресс-служба администрации СПбТоржественное открытие парка Инчхон состоялось 23 октября 2018 года. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Совсем недавно в Кронштадте появилась новая достопримечательность – парк Инчхон, созданный в честь одноименного города-побратима из Южной Кореи. Общественное пространство, созданное при участии корейских специалистов, открылось в октябре 2018 года. А теперь его планируют довести до ума.

- Выполнение работ по благоустройству территории с элементами национального корейского колорита по адресу: Санкт-Петербург, Кронштадт, улица. Гидростроителей, дом 7, - говорится в заявке, размещенной на портале госзакупок.

На то, чтобы создать полноценное место отдыха для местных жителей, власти Северной столицы готовы потратить 30 миллионов рублей – такая стартовая цена контракта, однако она может понизиться в ходе аукциона.

В настоящий момент парк Инчхона благоустроен лишь частично. Там проложены дорожки, установлены скамейки, а также посажено «дерево дружбы» -пихта сотра «Abeas Koreana WILS», ставшее символом нового сквера, а также дружественных связей между Кронштадтом и Инчхоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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