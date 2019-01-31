В Петербурге «позеленел» лед на Крюковом канале

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-31T18:22:29+03:00

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В самом центре Петербурга, в Адмиралтейском районе, неожиданно «позеленел» Крюков канал и часть канала Грибоедова. Довольно большой участок водоема вокруг Никольского собора обзавелся деревянным настилом. Жители города удивляются, зачем расчищать лед, а поверх укладывать еще помост. Оказалось, что все это – подготовка к съемкам фильма «Серебряные коньки» студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

- Съемки картины начнутся в феврале и будут проходить в Петербурге на замерзших реках и каналах, а также во дворцах Великих князей и Михайловском замке, - сообщается на сайте студии.

Рабочие подготавливают канал в Петербурге к съемкам фильмФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Подготовки к съемкам идут полным ходом. Сначала рабочие укладывали на лед деревянные перекладины, а сверху на них положили полотна сине-зеленого цвета. Разумеется, выбор такого цветового решения для покрытия не случаен. В кадре лед не будет таким ненатурально ярким. Дело в том, что именно такие оттенки используют при съемке с хромакеем. После этот сине-зеленый фон с помощью компьютерной графики вырезают, а на его месте появляются красивые картинки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/689362" frameborder="0"></iframe> Крюков канал в Петербурге "позеленел".Олег ЗОЛОТО

Увидеть результат таких необычных съемок можно будет в 2020 году, когда фильм «Серебряные коньки» появиться в прокате.

ИСТОЧНИК KP.RU