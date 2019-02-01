2019-02-01T10:24:02+03:00
Происшествия

На Коломяжском проспекте наледь с крыши 25-этажного дома пробила голову девушке

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации
Петр КИБЕР
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Тот самый дом на Коломяжском проспекте. Фото: "Аварийный Петербург"Тот самый дом на Коломяжском проспекте. Фото: "Аварийный Петербург"
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Два человека за сутки пострадали от падения льда и сосулек с крыш в Петербурге. На проспекте Елизарова травмированной оказалась гражданка Вьетнама. 40-летнюю женщину доставили в НИИ имени Джанелидзе.

- Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, но оценили ее состояние как удовлетворительное, - пишут «Невские новости».

А вот куда более серьезный случай произошел в Приморском районе вечером 31 января. Коммунальщики сбивали лед с крыши 25-этажного дома по адресу Коломяжский проспект 15, корпус 1. В этот момент из парадной выходила 25-летняя девушка. Глыба льда пробила ей голову.

- У нее открытая травма головы, перелом теменной кости. Пострадавшая в реанимации, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Этим ЧП уже заинтересовалось Главное следственное управление СК России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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