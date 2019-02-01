На Коломяжском проспекте наледь с крыши 25-этажного дома пробила голову девушке
Два человека за сутки пострадали от падения льда и сосулек с крыш в Петербурге. На проспекте Елизарова травмированной оказалась гражданка Вьетнама. 40-летнюю женщину доставили в НИИ имени Джанелидзе.
- Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, но оценили ее состояние как удовлетворительное, - пишут «Невские новости».
А вот куда более серьезный случай произошел в Приморском районе вечером 31 января. Коммунальщики сбивали лед с крыши 25-этажного дома по адресу Коломяжский проспект 15, корпус 1. В этот момент из парадной выходила 25-летняя девушка. Глыба льда пробила ей голову.
- У нее открытая травма головы, перелом теменной кости. Пострадавшая в реанимации, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».
Этим ЧП уже заинтересовалось Главное следственное управление СК России по Петербургу.
ИСТОЧНИК KP.RU