700 тысяч за ночь: Самый дорогой отель в России находится в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-01T12:50:56+03:00

Интерьер номеров шикарнее, чем во дворце, что и не удивительно

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Невероятные 700 тысяч рублей, или 10 тысяч долларов за ночь. Именно столько стоит самый дорогой в России номер в отеле. И он, отель, находится в Петербурге. Кроме шикарных интерьеров гостям предлагают тихую и умиротворенную атмосферу.

- Самым роскошным отелем в России оказался петербургский «Талион Империал», - сообщает сайт для планирования путешествий Aviasales.ru.

Естественно, что за такие деньги комфорт и интерьеры будут по-настоящему царскими. Прадные лестницы, мраморные полы, скульптуры атлантов и кровать с бархатным балдахином. Кроме почти музейной, дворцовой обстановки, постояльцы могут наслаждаться и особой уединенной атмосферой.

Самый дорогой номер занимает 240 квадратных метров, и в его стоимость входит доступ в спа-салон и лаундж-зону, а также завтрак с икрой и шампанским. И, несмотря на космическую цену, он не пустует. Недавно его за 700 тысяч рублей забронировала пара путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU