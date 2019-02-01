Огромного питона нашли дворники в мусорном баке в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-01T16:28:35+03:00

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Чего только порой не выбрасывают люди в мусорный бак. Утром в пятницу, 1 февраля, дворники дома 52 по улице Маршала Блюхера Красногвардейского района Петербурга нашли в контейнере среди пакетов с отходами огромного питона. Несчастное животное лежало совершенно без движение. Скорее всего, за ненадобностью, хозяева змеи просто выкинули ее, решив не заниматься похоронами.

- То котят, щенков выкидывают, так и змей начали. А если уж она была мертва, то можно было и упаковать нормально, - возмутились петербуржцы в социальной сети.

Однако далеко не все жители города посочувствовали участи змеи. Многие стали шутить, что из змеи получился бы замечательный ремень, а некоторые писали о том, что это «чья-то теща» и лучше бы было спустить животное в унитаз.

Тем не менее, несколько комментаторов выразили надежду, что змея просто замерзла от холода и впала в спячку. Но эта версия еще более жуткая, так как, значит, что хозяева питона выбросили его в мусорный бак еще живым.

К сожалению, о дальнейшей судьбе питона ничего не известно. Вполне возможно, что обнаружившие его дворники «похоронили» змею достойно.

ИСТОЧНИК KP.RU