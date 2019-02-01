2019-02-01T17:59:40+03:00
Общество

Новые эскалаторы на станции «Технологический институт-1» обойдутся Петербургу в миллиард рублей

Метро ищет подрядчика, который произведет реконструкцию вестибюля
Лилия КОЗЛОВА
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На станции метро "Технологический институт-1" появится четыре эскалатораНа станции метро "Технологический институт-1" появится четыре эскалатораФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В скором времени станция метро «Технологический институт-1» закроется на ремонт. В Петербурге 31 января начался конкурс с ограниченным участием на поиск подрядчика, который произведет замену эскалаторов в вестибюле. Стартовая цена контракта – 1,142 миллиардов рублей.

- Планируется, что во время реконструкции будут заменены три эскалаторы, которые выработали свой ресурс, на четыре новые, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также в ходе работ будут полностью обновлены строительные конструкции, архитектурные элементы наклонного хода и вестибюля станции под контролем КГИОП. Надо отметить, что это первый раз, когда на станции петербургского метро будут заменять три эскалатора на четыре. Планируется, что работы по реконструкции закончатся в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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