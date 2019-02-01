2019-02-01T19:10:07+03:00
Общество

Смольный обязал администрации районов Петербурга самостоятельно чистить крыши от снега

Эта мера должна защитить жителей города от падения сосулек и наледи
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге районные администрации обязали следить за уборкой крышВ Петербурге районные администрации обязали следить за уборкой крышФото: Артем КИЛЬКИН
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Такой большой проблемы со снегом, как зимой 2019 года в Петербурге, кажется, не было давно. Жители города жалуются на сугробы, из-за которых не пройти и не проехать, кто-то оказывается в больницах и травмпунктах после падения на гололеде или «встречи» с сосулькой. В связи с этим Смольный установил порядок, при котором, если управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК не справляются со своими обязанностями по очистке кровель, то эту работу должны выполнять районные администрации.

- Сотрудники администраций должны выявлять несвоевременную уборку крыш. Если спустя сутки ситуация не будет исправлена, то должен быть составлен повторный акт, документы переданы государственной жилищной инспекции, а администрация самостоятельно организовать очистку кровли от снега и наледи, - сообщили в Смольном.

Деньги, затраченные на очистку кровель от снега и наледи, будут взыскиваться впоследствии через суд. После жилищная инспекция привлечет нарушителей к административной ответственности. Для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей. Планируется, что усиление контроля должно эффективно подействовать на управляющие организации, которые ставят под угрозу жизнь граждан, плохо убирая снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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