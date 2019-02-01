В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

1 Февр. 21:18 2019-02-01T21:21:10+03:00

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Похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве стали называть «кражей века». На это событие отреагировал бывший участник арт-группы «Явь» под псевдонимом «К». В пятницу, 1 февраля, он вывесил работу в одном из дворов напротив станции метро «Пушкинская» в Петербурге, которую назвал «Ай-Петри в параллельной вселенной».

- Странно, что после кражи все начали шутить над Третьяковкой и вором, но многие побоялись указать на человека, чье ведомство допустило такую тупую кражу. Вот в каком мире мы живём, и он — реальный, он не в мультике, - высказал своем мнение художник.

На полотне, заключенном в позолоченную раму, художник изобразил персонажей из мульт-сериала «Рик и Морти», которые смотрят на Ай-Петри. В небе над горой висит солнце со смеющимся лицом, которое имеет схожие черты с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Напомним, картину Куинджи украли 27 января с выставки в Третьяковской галерее. Похититель снял ее со стены на глазах у посетителей музея, а после вытащил из рамки и вынес на улицу. Пропавший пейзаж ранее находился в коллекции петербургского Русского музея. На следующий же день подозреваемого в краже задержали, а картину изъяли.

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Из Инженерного корпуса еще не ушли последние посетители. Гламурные дамы в мехах делают селфи на фоне баннера "Куинджи". У Инженерного корпуса дежурит полицейская машина, хотя, как отметили корреспонденту КП двое полицейских, похитителя в галерее давно нет.[дальше]

ИСТОЧНИК KP.RU