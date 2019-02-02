Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-02T09:29:10+03:00

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Субботнее утро, 2 февраля, в Петербурге начинается спокойно. Спокойное серое небо над городом, дует легкий ветерок. На удивление, пока что не идет снег. Погода в выходные выдастся прекрасная и порадует петербуржцев своей теплотой.

- В ночь на субботу, 2 февраля, в Петербурге температура воздуха опустится не ниже минус 4-6 градусов. Днем отметка на термометре поползет вверх. В городе потеплеет до 1-3 градусов ниже ноля, - сообщает гидрометцентр города на Неве.

Ближе к середине дня в некоторых районах непродолжительное солнце порадует горожан и озарит улицы Петербурга, а умеренный ветер подует с востока. Разумеется, сегодня не обойдется и без снега. Но обильных осадков в субботу не ожидается.

В воскресение в Петербурге потеплеет. Ночью температура будет держаться на уровне двух градусов мороза, а вот днем ожидается ноль. Потепление - это, безусловно, прекрасно, но не стоит забывать об опасностях в виде гололедицы и сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU