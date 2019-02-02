Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег
Субботнее утро, 2 февраля, в Петербурге начинается спокойно. Спокойное серое небо над городом, дует легкий ветерок. На удивление, пока что не идет снег. Погода в выходные выдастся прекрасная и порадует петербуржцев своей теплотой.
- В ночь на субботу, 2 февраля, в Петербурге температура воздуха опустится не ниже минус 4-6 градусов. Днем отметка на термометре поползет вверх. В городе потеплеет до 1-3 градусов ниже ноля, - сообщает гидрометцентр города на Неве.
Ближе к середине дня в некоторых районах непродолжительное солнце порадует горожан и озарит улицы Петербурга, а умеренный ветер подует с востока. Разумеется, сегодня не обойдется и без снега. Но обильных осадков в субботу не ожидается.
В воскресение в Петербурге потеплеет. Ночью температура будет держаться на уровне двух градусов мороза, а вот днем ожидается ноль. Потепление - это, безусловно, прекрасно, но не стоит забывать об опасностях в виде гололедицы и сосулек.
ИСТОЧНИК KP.RU