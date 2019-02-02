В Петербурге появились снежные Петр I и Елизавета Петровна
В самом центре Петербурга появились необычные Петр I и Елизавета Петровна. Необычность их заключается в том, что сделаны они из снега. Фигуры российских царских особ сделали местные жители, которые приложили много усилий, чтобы создать такую красоту.
- А вот и наша новая снежная скульптура. На этот раз мы ее раскрасили. Елизавета Петровна прогуливается по центру Петербурга и удивляется, как все изменилось с тех пор, - рассказала Инна Кузьмина, одна из скульпторов.
В Петербурге появились "снежные" Петр I и Елизавета.
Петербурженка рассказала, что цветными фигуры она решила сделать впервые. И предупредила, что лучше с «снеговикам» не прикасаться, так как есть риск измазаться. Ведь снег может растаять прямо в ладошке.
Увидеть эти снежные скульптуры можно в школьном дворе №209 на улице Восстания.
ИСТОЧНИК KP.RU