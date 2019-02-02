2019-02-02T18:17:03+03:00
Общество

В Петербурге появились снежные Петр I и Елизавета Петровна

Фигуры императоров слепили и раскрасили жители Северной столицы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появились снежные фигуры российских императоров Фото: vk.com/id183292095В Петербурге появились снежные фигуры российских императоров Фото: vk.com/id183292095Фото: СОЦСЕТИ
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В самом центре Петербурга появились необычные Петр I и Елизавета Петровна. Необычность их заключается в том, что сделаны они из снега. Фигуры российских царских особ сделали местные жители, которые приложили много усилий, чтобы создать такую красоту.

- А вот и наша новая снежная скульптура. На этот раз мы ее раскрасили. Елизавета Петровна прогуливается по центру Петербурга и удивляется, как все изменилось с тех пор, - рассказала Инна Кузьмина, одна из скульпторов.

В Петербурге появились "снежные" Петр I и Елизавета.

Петербурженка рассказала, что цветными фигуры она решила сделать впервые. И предупредила, что лучше с «снеговикам» не прикасаться, так как есть риск измазаться. Ведь снег может растаять прямо в ладошке.

Увидеть эти снежные скульптуры можно в школьном дворе №209 на улице Восстания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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