В Петербурге появились снежные Петр I и Елизавета Петровна

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-02T18:17:03+03:00

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В самом центре Петербурга появились необычные Петр I и Елизавета Петровна. Необычность их заключается в том, что сделаны они из снега. Фигуры российских царских особ сделали местные жители, которые приложили много усилий, чтобы создать такую красоту.

- А вот и наша новая снежная скульптура. На этот раз мы ее раскрасили. Елизавета Петровна прогуливается по центру Петербурга и удивляется, как все изменилось с тех пор, - рассказала Инна Кузьмина, одна из скульпторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/689690" frameborder="0"></iframe> В Петербурге появились "снежные" Петр I и Елизавета.

Петербурженка рассказала, что цветными фигуры она решила сделать впервые. И предупредила, что лучше с «снеговикам» не прикасаться, так как есть риск измазаться. Ведь снег может растаять прямо в ладошке.

Увидеть эти снежные скульптуры можно в школьном дворе №209 на улице Восстания.

ИСТОЧНИК KP.RU