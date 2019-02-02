На станции метро «Беговая» пропала плитка

СЕГОДНЯ 19:12 2019-02-02T19:12:52+03:00

Петербуржцы заметили, что в вестибюле конечной станции «зеленой» ветки нет облицовки

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Жители северной части Петербурга днем, 2 февраля, заметили, что на конечной станции Невско-Василеостровской линии «Беговая» пропала плитка в стенах павильона. Петербуржцы отметили, что это очень странно, так как сам вестибюль был открыт только восемь месяцев назад, 26 мая 2018 года.

- Повисела и хватит. Надо другие станции открывать. Плитка нужна, - стали шутить жители Петербурга.

Правда, большинство возмутило, что на новой станции «зеленой» ветки нет облицовки. Многие стали выражать надежду, что кроме плитки там больше ничего не обвалится.

- На «Новокрестовской» тоже убрали. Схалтурили очень при установке плиток, что неудивительно при крайне сжатых сроках на сдачу станций метро, - считают петербуржцы.

Напомним, что в течение восьми месяцев работы станции «Беговая» периодически пассажиры жаловались на то, что в вестибюле появляется вода. Подрядчик «Метрострой» оперативно устранил недочеты, однако неприятный осадок у петербуржцев все же остался.

ИСТОЧНИК KP.RU