2019-02-02T19:12:52+03:00
Общество

На станции метро «Беговая» пропала плитка

Петербуржцы заметили, что в вестибюле конечной станции «зеленой» ветки нет облицовки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На петербургской станции метро "Беговая" пропала плиткаНа петербургской станции метро "Беговая" пропала плиткаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители северной части Петербурга днем, 2 февраля, заметили, что на конечной станции Невско-Василеостровской линии «Беговая» пропала плитка в стенах павильона. Петербуржцы отметили, что это очень странно, так как сам вестибюль был открыт только восемь месяцев назад, 26 мая 2018 года.

- Повисела и хватит. Надо другие станции открывать. Плитка нужна, - стали шутить жители Петербурга.

Правда, большинство возмутило, что на новой станции «зеленой» ветки нет облицовки. Многие стали выражать надежду, что кроме плитки там больше ничего не обвалится.

- На «Новокрестовской» тоже убрали. Схалтурили очень при установке плиток, что неудивительно при крайне сжатых сроках на сдачу станций метро, - считают петербуржцы.

Напомним, что в течение восьми месяцев работы станции «Беговая» периодически пассажиры жаловались на то, что в вестибюле появляется вода. Подрядчик «Метрострой» оперативно устранил недочеты, однако неприятный осадок у петербуржцев все же остался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге водитель сбил пешехода, засунул его в багажник и скрылся
Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы
Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге
В Петербурге появились снежные Петр I и Елизавета Петровна
На Большевиков прорвало трубу и 500 домов остались без отопления
Пожар на Петроградской не тронул людей, но не пощадил животных
Мужчина с полкило амфетамина разгуливал по Петербургу
В Петербурге прикрыли два борделя с проститутками
Свадебная машина попала в ДТП в Петербурге, не доехав до ЗАГСа
Под Кингисеппом мужчина убил собутыльника трубой
На Петербург и Ленобласть надвигается метель с дождем
У сотрудницы петербургского музея угнали «Порш» за 4,5 миллиона рублей
«Паркуюсь как хочу»: автомобилисты Петербурга жалуются на каршеринг
BMW «впечатала» женщину в стену в Петроградском районе
Травмированная в школе первоклассница оказалась в больнице Петербурга
Смольный хочет купить видеокамеры на 30 миллионов рублей
«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса
Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег
Под Воркутой построили две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Водитель «Лексус» избил другого автомобилиста на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржец избил прохожего, сделавшего ему замечание