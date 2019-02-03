2019-02-03T11:35:00+03:00
Происшествия

В Петербурге следователи начали проверку учительницы, которая ударила первоклассницу по голове

Девочка находится в удовлетворительном состоянии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Школьница обратилась в больницу после уроковШкольница обратилась в больницу после уроковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Петербурге следователи подключились к проверке рассказа первоклассницы, которая пожаловалась на свою учительницу. Мать обратилась с семилетней дочерью в больницу. Там школьница рассказала, что педагог ударила ее по голове. Медики поставили юной пациентке предварительный диагноз - сотрясение мозга.

- После осмотра врачей девочка в удовлетворительном состоянии отпущена домой, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Со слов девочки, обучающейся в первом классе одной из школ Приморского района, 31 января ее ударила по голове учительница. Сейчас проводится доследственная проверка, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Следователи опрашивают учительницу и саму пострадавшую девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24