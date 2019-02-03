В Петербурге следователи начали проверку учительницы, которая ударила первоклассницу по голове

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-03T11:35:00+03:00

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В Петербурге следователи подключились к проверке рассказа первоклассницы, которая пожаловалась на свою учительницу. Мать обратилась с семилетней дочерью в больницу. Там школьница рассказала, что педагог ударила ее по голове. Медики поставили юной пациентке предварительный диагноз - сотрясение мозга.

- После осмотра врачей девочка в удовлетворительном состоянии отпущена домой, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Со слов девочки, обучающейся в первом классе одной из школ Приморского района, 31 января ее ударила по голове учительница. Сейчас проводится доследственная проверка, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Следователи опрашивают учительницу и саму пострадавшую девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU