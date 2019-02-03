2019-02-03T15:51:50+03:00
Общество

Александр Беглов после жалоб вызвал в травмпункт вице-губернатора, чтобы та разобралась с очередями

Также глава города проверил работу по очистке снега
Роман ЛЯЛИН
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Александр Беглов обсудил уборку снега Фото: пресс-служба губернатора ПетербургаАлександр Беглов обсудил уборку снега Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
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Глава Петербурга Александр Беглов объехал Фрунзенский район города. Врио губернатора проверил, как идет уборка снега и борьба с сосульками.

- Действующий глава города осмотрел проезжие части вдоль тротуаров, нерасчищенные пешеходные зоны, заехал во дворы жилых домов, пообщался с петербуржцами, - рассказывают в администрации Петербурга.

При этом глава Петербурга проверил травмпункт Фрунзенского района на Моравском переулке. Посетители пожаловались ему, что в очереди приходится сидеть иногда по три часа. После этого Беглов вызвал на место вице-губернатора Анну Митянину, чтобы она сама наладила работу в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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