Александр Беглов после жалоб вызвал в травмпункт вице-губернатора, чтобы та разобралась с очередями
Глава Петербурга Александр Беглов объехал Фрунзенский район города. Врио губернатора проверил, как идет уборка снега и борьба с сосульками.
- Действующий глава города осмотрел проезжие части вдоль тротуаров, нерасчищенные пешеходные зоны, заехал во дворы жилых домов, пообщался с петербуржцами, - рассказывают в администрации Петербурга.
При этом глава Петербурга проверил травмпункт Фрунзенского района на Моравском переулке. Посетители пожаловались ему, что в очереди приходится сидеть иногда по три часа. После этого Беглов вызвал на место вице-губернатора Анну Митянину, чтобы она сама наладила работу в медучреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU