Два человека погибли в лобовом столкновении «Нивы» и бензовоза на трассе «Кола»
Два человека стали жертвами серьезного ДТП, которое произошло вечером 3 февраля на 208-м километры трассы «Кола» в Ленинградской области. Выехавшая на встречную полосу «Нива» врезалась в бензовоз. Шансов выжить у водителя и пассажира легковушки не было.
- Авария произошла около 20:00 в Лодейнопольском районе Ленобласти. Автомобиль ВАЗ-21213 столкнулся с ехавшим во встречном направлении КАМАЗом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Учитывая, что скорость на федеральной трассе все держат высокую, то удар получился очень сильным. И если грузовик пострадал достаточно сильно, то «Ниву» просто смяло полностью. Целыми в машине остались лишь задние фонари, бампер и крылья. Вся передняя часть оказалась впечатана в кабину КАМАЗа.
Шансов выжить в такой аварии у мужчин, ехавших в легковушке, просто не было. Водитель бензовоза, по счастью, не пострадал. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU