Два человека погибли в лобовом столкновении «Нивы» и бензовоза на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-04T08:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Два человека стали жертвами серьезного ДТП, которое произошло вечером 3 февраля на 208-м километры трассы «Кола» в Ленинградской области. Выехавшая на встречную полосу «Нива» врезалась в бензовоз. Шансов выжить у водителя и пассажира легковушки не было.

- Авария произошла около 20:00 в Лодейнопольском районе Ленобласти. Автомобиль ВАЗ-21213 столкнулся с ехавшим во встречном направлении КАМАЗом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая, что скорость на федеральной трассе все держат высокую, то удар получился очень сильным. И если грузовик пострадал достаточно сильно, то «Ниву» просто смяло полностью. Целыми в машине остались лишь задние фонари, бампер и крылья. Вся передняя часть оказалась впечатана в кабину КАМАЗа.

Шансов выжить в такой аварии у мужчин, ехавших в легковушке, просто не было. Водитель бензовоза, по счастью, не пострадал. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU