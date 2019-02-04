2019-02-04T11:39:33+03:00
Общество

Жилинспекция рассказала, на что больше всего жаловались петербуржцы

В ГЖИ подвели итоги декабря 2018 года и составили очередной рейтинг районов
Петр КИБЕР
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В Жилинспекции рассказали, что петербуржцы чаще всего жаловались на завышенную квартплату.В Жилинспекции рассказали, что петербуржцы чаще всего жаловались на завышенную квартплату.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга подвела итоги работы за декабрь 2018 года. Основываясь на количестве жалоб и качестве работы с ними, инспектора составили очередной рейтинг районов города.

- Лучшими оказались Калининский, Кронштадтский, Приморский и Выборгский районы. Здесь меньше всего проблем, а администрация быстрее устраняет замечания граждан, - сообщает пресс-служба ГЖИ.

Что касается жалоб, то чаще всего петербуржцы были недовольны резко выросшей квартплатой. Таких набралось 970 человек. На втором месте претензии к плохой уборке и содержанию домов – 534 заявления. Далее следуют нарушения правил эксплуатации – 504, некачественные услуги ЖКХ – 475, нарушения при эксплуатации и ремонте инженерных сетей -407, 263 жалобы на незаконную перепланировку, а также 181 обращение по поводу проблем с капремонтом.

- Всего за декабрь 2018 года в Инспекцию поступило 3343 обращения, - сообщают в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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