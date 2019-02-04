2019-02-04T15:36:31+03:00
Происшествия

В Петербурге осудили полицейских, вымогавших 100 тысяч у подозреваемого в краже канализационных люков

Двум экс-стражам порядка дали реальные сроки, а одному штраф
Петр КИБЕР
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Дело о вымогательстве у подозреваемого в краже люклв привела трех полицейских на скамью подсудимых. Фото МАРТЫНОВА Татьяна.Дело о вымогательстве у подозреваемого в краже люклв привела трех полицейских на скамью подсудимых. Фото МАРТЫНОВА Татьяна.
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Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех бывших сотрудников полиции. Их обвиняли в вымогательстве 100 тысяч рублей у подозреваемого в воровстве канализационных люков.

- Суд установил, что Максим Бурдейный и Евгений Процук вступили в преступный сговор с целью завладения чужими денежными средствами, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Первый служил в должности оперуполномоченного группы уголовного розыска 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району, а второй временно исполнял обязанности замначальника того же отдела. Подельники договорились запугать подозреваемого в кражах крышек люков, хотя никакого дела по данному факту не велось. В итоге полицейские запугали мужчину и потребовали у него деньги. Часть суммы мужчина успел передать, а потом его выпустили из камеры предварительного заключения он смог обратиться к другим полицейским.

Третий подсудимый – Сергей Голубков виноват в том, что не воспринял слова жертвы шантажа серьезно и допустил в отношении него преступные действия коллег.

Суд признал всех троих виновными и назначил: Бурдейному 3 года в исправительной колонии, Процуку – два, а Голубкову штраф в 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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