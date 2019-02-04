2019-02-04T15:54:14+03:00
Происшествия

Второй день рождения: На Выборгской набережной мужчину едва не убило глыбой льда

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения
Петр КИБЕР
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Глыба льда едва не убила прохожего на Выборгской набережной.Глыба льда едва не убила прохожего на Выборгской набережной.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще один человек едва не присоединился к широкому списку пострадавших от непогоды петербуржцев. И если упавших на улицах горожан достаточно много, то травмированных падением снега или льда пока трое. Четвертым едва не стал прохожий с Выборгской набережной.

- У кого-то сегодня второй день рождения, - подписали видео с камер наблюдения очевидцы, опубликовавшие запись в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки хорошо видно, как в считанных сантиметрах перед мужчиной с крыши здания срываются глыбы льда и разбиваются о тротуар. Человек в страхе резко отпрыгивает в сторону, прямо на проезжую часть.

Глыба льда едва не убила прохожего на Выборгской набережной.Инцидент попал в объектив камер наблюдения. Видео: vk.com/unreleased_dtp

Случись все секундой позже, и петербуржец мог погибнуть. Ему явно крупно повезло.

Напомним, что ранее на школьника с многоэтажки упала снежная шапка. Парень получил ушиб головы. На проспекте Елизарова сосулька устроила сотрясение гражданке Вьетнама, а на Коломяжском проспекте упавшая с жилого дома глыба льда отправила в реанимацию 25-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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