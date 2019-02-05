2019-02-05T10:51:10+03:00
Авто

Из-за неубранного снега машины массово застревают во дворах

Создается впечатление, что автомобилисты устроили флешмоб
Петр КИБЕР
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Водители массово застревают в снегу и бросают авто прямо на дороге. Фото: vk.com/unreleased_dtpВодители массово застревают в снегу и бросают авто прямо на дороге. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Сильный снегопад, накрывший Петербург накануне, еще больше ухудшил ситуацию на дорогах города. И если проезжие части улиц более-менее пригодны для движения транспорта, то во дворах и в карманах ситуация совсем печальная.

- Коммунальщики как никогда «справились» с уборкой снега вдоль дорог, в следствии чего я «сел на брюхо» и не могу выехать уже час, - пишет Влад Разин в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И таких сообщений десятки. Горожане массово застревают в снегу и просят помощи в соцсетях. Сами водители тоже хороши – у многих нет даже троса, а лопату, которой можно помочь себе самостоятельно, автомобилисты оставляют дома.

Но в целом проблема с уборкой очень серьезная. Дорожники отгребают снег с проезжей части, чем блокируют припаркованные автомобили. На стоянках водителям приходится бросать машины там, куда получилось заехать. Иногда такие индивидуумы блокируют единственный выезд. Дело касается и личных машин и, в особенности, каршеринга.

- Водитель завершил аренду, предварительно застряв и перегородив единственный выезд на 1-ом Рабфаковском. Перекрыл более 30 автомобилей, - жалуются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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