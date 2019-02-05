2019-02-05T11:13:23+03:00
Происшествия

Суд Петербурга приговорил пособника радикальных исламистов к 15-тысячному штрафу

Мирджалол Тохиров признан виновным в том, что не сообщил о планах знакомого отправиться к боевикам в Сирию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд дал пособнику радикальных исламистов 15-тысячный штраф.Суд дал пособнику радикальных исламистов 15-тысячный штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который вольно или невольно оказался пособником радикальных исламистов. По версии следствия, Мирджалол Тохиров знал о намерении знакомого уехать в Сирию, но не сообщил об этом.

- Суд установил, что знакомый Тохирова – Юлдашев, неоднократно рассказывал о планах присоединиться к террористам в Сирийской Арабской Республике, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Юлдашев был сторонником запрещенной в России группировки «Катиба Таухил валь-Джихад». Он также исповедовал радикальный ислам и состоял в переписке с людьми, переправлявшими боевиков в Сирию.

Юлдашев даже накопил 50 тысяч рублей и был готов отправиться в тренировочный лагерь для обучения военному делу, тактике ведения боя и диверсионно-террористическим методами.

Тохиров об этом неоднократно слышал, но в полицию не пошел. Мужчину осудили по статье «Несообщение о преступлении» и назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за неубранного снега машины массово застревают во дворах
В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу
Почти сорок домов останутся без тепла из-за ремонта теплосетей
В Мурино на пикет вышли снеговики
На проспекте Просвещения на голову 2-летней девочке упала глыба льда
«Газпром» построит на Крестовском новую спортивную арену за 500 миллионов рублей
Небольшой снег, умеренный ветер: Прогноз погоды на вторник, 5 фераля в Петербурге
"Зенит" с Дзюбой и Барриосом сыграл вничью с "Дюделанжем"
Ржавый фонарь упал на ребенка на Невском проспекте
У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга
В январе у петербуржцев забрали 300 кг продуктов на границе
Смольный хочет, чтобы технопарки Петербурга работали эффективно
Беглов: «При необходимости уборка Петербурга должна быть круглосуточной»
В Невском районе Петербурга горит жилая квартира
В Петербурге началась эпидемия гриппа
Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова