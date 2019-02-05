Суд Петербурга приговорил пособника радикальных исламистов к 15-тысячному штрафу
Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который вольно или невольно оказался пособником радикальных исламистов. По версии следствия, Мирджалол Тохиров знал о намерении знакомого уехать в Сирию, но не сообщил об этом.
- Суд установил, что знакомый Тохирова – Юлдашев, неоднократно рассказывал о планах присоединиться к террористам в Сирийской Арабской Республике, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно материалам дела, Юлдашев был сторонником запрещенной в России группировки «Катиба Таухил валь-Джихад». Он также исповедовал радикальный ислам и состоял в переписке с людьми, переправлявшими боевиков в Сирию.
Юлдашев даже накопил 50 тысяч рублей и был готов отправиться в тренировочный лагерь для обучения военному делу, тактике ведения боя и диверсионно-террористическим методами.
Тохиров об этом неоднократно слышал, но в полицию не пошел. Мужчину осудили по статье «Несообщение о преступлении» и назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU