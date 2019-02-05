Суд Петербурга приговорил пособника радикальных исламистов к 15-тысячному штрафу

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-05T11:13:23+03:00

Мирджалол Тохиров признан виновным в том, что не сообщил о планах знакомого отправиться к боевикам в Сирию

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Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который вольно или невольно оказался пособником радикальных исламистов. По версии следствия, Мирджалол Тохиров знал о намерении знакомого уехать в Сирию, но не сообщил об этом.

- Суд установил, что знакомый Тохирова – Юлдашев, неоднократно рассказывал о планах присоединиться к террористам в Сирийской Арабской Республике, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Юлдашев был сторонником запрещенной в России группировки «Катиба Таухил валь-Джихад». Он также исповедовал радикальный ислам и состоял в переписке с людьми, переправлявшими боевиков в Сирию.

Юлдашев даже накопил 50 тысяч рублей и был готов отправиться в тренировочный лагерь для обучения военному делу, тактике ведения боя и диверсионно-террористическим методами.

Тохиров об этом неоднократно слышал, но в полицию не пошел. Мужчину осудили по статье «Несообщение о преступлении» и назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU