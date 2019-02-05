Из Петербурга открываются прямые рейсы на Сардинию

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-05T12:30:58+03:00

Из Пулково самолеты будут летать в Ольбию на остров Сардиния. Фото: Ирина БЫСТРОВА

На итальянский курорт можно будет попасть с 29 апреля 2019 года

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В расписании аэропорта Пулково вскоре появится новый рейс. С 29 апреля 2019 года из Санкт-Петербурга можно будет долететь до города Ольбия на острове Сардиния. Выполнять прямые перелеты на итальянский курорт будет авиакомпания S7 Airlines.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, самолеты Airbus A319 будут летать на Сардинию и обратно два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

- По понедельникам вылет из Санкт-Петербурга в Ольбию запланирован на 09:35, прилет на Сардинию - в 12:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:35 и прилетает в Санкт-Петербург в 18:30. Вылет из Пулково по пятницам будет на час раньше – в 08:35, прилет на Сардинию в 11:35 по местному времени. Обратный рейс – в 12:35, прилет в Пулково в 17:30, - рассказали в аэропорту.

Также известно, что летом 2019 года в расписании Пулково появятся еще несколько новых направлений от S7: Барселона, испанская Пальма-де-Майорка, французская Ницца, Анапа и Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU