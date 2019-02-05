2019-02-05T14:22:40+03:00
Общество

Началось строительство дорог вокруг «Лахта Центра»

Окончание работ намечено на декабрь 2020 года
Петр КИБЕР
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Вокруг "Лахта Центра" начали прокладывают дорогу. Фото: пресс-служба "Лахта Центра"Вокруг "Лахта Центра" начали прокладывают дорогу. Фото: пресс-служба "Лахта Центра"
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В Петербурге начались подготовительные работы к строительству улично-дорожной сети вокруг «Лахта Центра». Пока рабочие начали укреплять основание насыпи в районе будущих Воздушной и Высотной улиц, а потом начнут прокладывать сами дороги.

- Для повышения прочности грунта используются буронабивные сваи, в которые закачивают раствор. Он застывает, и получаются бетонные столбы, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также подрядчик укрепляет стенку на том участке, где впоследствии будут построены путепроводы. В течение 2019 года все работы по укреплению грунтов и переносу инженерных сетей должны быть завершены, а в начале 2020 года начнется строительство самих дорог.

К декабрю строители намерены сдать несколько новых участков и примыканий к нынешней улично-дорожной сети Приморского района Петербурга. Рядом с «Лахта Центром» появятся Воздушная улица длиной 213 метров и Высотная, протяженностью почти километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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