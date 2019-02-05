Прокуратура «оживила» мужчину, которому не давали пенсию из-за свидетельства о смерти
Прокуратура Петербурга помогла восстановить в правах мужчину, которому не давали пенсии по причине того, что он…мертв. Именно на это ссылались чиновники соцслужб. Находиться в статусе покойного петербуржец не захотел, и пошел с жалобой к прокурору.
- Было установлено, что в отделе ЗАГС Невского района Санкт-Петербурга имеется актовая запись о смерти заявителя, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
При более тщательной проверке оказалось, что запись сделали на основании решения Невского районного суда, хотя самого решения не выносилось. А с просьбой признать мужа умершим обратилась экс-супруга мужчины.
Зачем она это сделала, так и осталось неизвестным, а сам «покойник» узнал о своем новом статусе лишь через много лет, когда пришел оформлять пенсию. Путь к «оживлению» оказался непростым но, в итоге, запись о смерти признали недействительной, и теперь пенсионер может наслаждаться заслуженным отдыхом.
ИСТОЧНИК KP.RU