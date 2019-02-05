Названа причина появления запаха газа на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-05T19:01:14+03:00

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С самого утра 5 февраля жители Северной столицы оборвали телефоны «Петербурггаза». Резкий запах газа на улице и в помещениях первыми почувствовали те, кто находился на Васильевском острове. К обеду тревогу забили и жители соседних районов. Региональное МЧС в свою очередь поспешило успокоить население, заявив, что петербуржцы чувствуют не сам газ, а какую-то химическую добавку. И вот сейчас стало известно, что все-таки стало причиной появления запаха газа в Петербурге.

- Предварительный источник запаха - это емкость с неизвестным содержимым, найденная на свалке в районе проспекта Народного Ополчения, - сообщили «КП-Петербург» в «Петербурггазе». - А запах ощущался на Петроградской стороне, на Васильевском острове из-за ветра. Что было за вещество в той емкости? Предварительно - остатки сжиженного газа. По поводу объема емкости затрудняемся ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU