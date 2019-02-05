Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

5 Февр. 23:16 2019-02-05T23:16:33+03:00

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Неожиданный сюрприз подготовили создатели мюзикла «Мастер и Маргарита». Перед петербургским зрителем выступит известный американский комик Джим Керри. Он присоединится к актерской труппе и исполнит роль Воланда.

Оказалось, что культовый актер и шоумен уже ознакомился с постановкой. В январе Керри инкогнито посмотрел мюзикл, который идет в театре «ЛДМ. Новая сцена».

- Как известно, Джим большой поклонник Булгакова и русской классической литературы. Поэтому, он с радостью согласился принять участие в спектакле, - делятся в продюсерской компании «Makers Lab». - В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашен не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду.

По замыслу постановщиков, в новой интерпретации спектакля на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец. Имя актера пока держится в секрете. Также не уточняется, когда именно Керри выйдет на сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU