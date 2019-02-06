ГИБДД поможет дорожникам с глобальной уборкой Петербурга от снега

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-06T08:21:27+03:00

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Среду, 6 февраля, власти Петербурга определили как день, в который начнется глобальная уборка города. А союзниками коммунальщиков в войне против заваленных снегом улиц, выступит ГИБДД. Инспектора будут переставлять мешающие автомобили.

- Нарушители правил остановки и стоянки стали препятствием для снегоуборочной техники. Даже один неправильно припаркованный автомобиль мешает очистить целую улицу, - говорится в обращении Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Не секрет, что там, где нет брошенных как попало автомобилей, уборка идет в 20 раз быстрее. И если раньше Смольный призывал водителей парковаться правильно, то теперь власти вышли на «тропу войны».

Чтобы быстрее очистить город, все еще утопающий в снегу, инспектора ГИБДД будут безжалостно эвакуировать всех нарушителей парковки. А тех, кто стоит по правилам – просто переставлять в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU