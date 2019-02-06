Петербургские депутаты добавили ветеранам еще два дня бесплатного проезда в транспорте

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-06T13:11:36+03:00

Это 22 июня - День памяти и скорби, а также 8 сентября - День памяти жертв блокады

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Сегодня в Законодательном собрании Петербурга депутаты рассматривали несколько законопроектов, одним из которых было предложение о предоставлении дополнительных дней с бесплатным проездом в транспорте для ветеранов.

- Инициатива поддержана в третьем (окончательном) чтении, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, который был одним из авторов инициативы.

С нынешнего года к уже имеющимся дням, добавятся 22 июня - День памяти и скорби, а также 8 сентября - День памяти жертв блокады.

Таким образом, петербургские ветераны смогут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта 27 января – в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 26 января и 28 января. В майские праздники – 7, 8 и 9 числа. 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны и 8 сентября – начала блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU