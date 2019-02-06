Петербургские депутаты добавили ветеранам еще два дня бесплатного проезда в транспорте
Сегодня в Законодательном собрании Петербурга депутаты рассматривали несколько законопроектов, одним из которых было предложение о предоставлении дополнительных дней с бесплатным проездом в транспорте для ветеранов.
- Инициатива поддержана в третьем (окончательном) чтении, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, который был одним из авторов инициативы.
С нынешнего года к уже имеющимся дням, добавятся 22 июня - День памяти и скорби, а также 8 сентября - День памяти жертв блокады.
Таким образом, петербургские ветераны смогут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта 27 января – в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 26 января и 28 января. В майские праздники – 7, 8 и 9 числа. 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны и 8 сентября – начала блокады Ленинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU