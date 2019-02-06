Пьяный петербуржец умер, упав на меч, который держал его собутыльник

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-06T16:03:49+03:00

Житель Петербурга потерял равновесие и сам упал на меч, который держал его собутыльник Фото: архив "КП"

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В городе Пушкин Петербурга во время застолья произошел несчастный случай – мужчина упал на острие меча и умер. Обычно такие истории рассказывают убийцы, которые пытаются защитить себя, рассказывая о том, что жертва сама наткнулась на нож. Но в этот раз все произошло в действительности.

- В сентября 2018 года двое мужчин распивали алкоголь в одной из квартир дома по улице Образцовой. Один из них взял в руки сувенирный меч и направил острие клинка в сторону своего собутыльника, не думая о возможных опасных последствиях, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй мужчина, на которого был направлен меч, был настолько пьян, что не удержался на ногах и упал на острие клинка. Холодное оружие пронзило его плоть и задело сердце, от чего он и скончался.

На суде мужчина, который неосторожно обращался с оружием, признал свою вину и раскаялся в содеянном. За этого ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на год и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU