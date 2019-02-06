«Метрострой» получил шесть новых исков на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-06T17:08:20+03:00

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Всего за один день, 5 февраля, петербургская компания «Метрострой» получила сразу шесть новых исков. От главного подрядчика по строительству подземки в Петербурге требуют почти 15 миллионов рублей. Данная информация появилась на портале Арбитражного суда Северной столицы и Ленобласти.

- Компания «Энергосорс», которая занимается арендой и лизингом строительного оборудования, потребовала от «Метростроя» 10 миллионов рублей. «Метробетон» хочет взыскать с компании более 5 миллионов рублей, - сообщается на сайте Арбитражного суда.

Кроме того иски подали «Водоканал» на 173 тысячи рублей, «Архитектурная фотограмметрия» на 500 тысяч рублей. Также взыскания затронули и дочерние компании «Метростроя». «Водоканал» требует еще 45 тысяч рубле, а фирма «АПК», занимающаяся производством металлоконструкций хочет взыскать более 100 тысяч рублей.

Напомним, что в начале 2019 года правительство Петербурга заявило о том, что разрывает все контракты с «Метростроем». Однако уже в феврале это решение было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU