В Петербурге нашли 21-метровую сосульку

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-06T19:55:58+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что может Смольный в борьбе с сосульками-убийцами 00:00 00:00

21-метровая ледяная угроза нависла над жителями одного из домов в Московском районе Петербурга. Гигантская сосулька образовалась на стене здания с 7 по 1 этажи. Местные жители жалуются, что ЖЭК бездействует.

- Во дворе дома 86 по Московскому проспекту на стене дома образовалась наледь. Сосулька свисает прямо над входом в парадную, - сообщили жильцы дома в социальной сети.

Наледь опасно нависает прямо над входом в парадную в доме на Московском проспектеФото: СОЦСЕТИ

Сосулька длинной в 21 метр возможно установила рекорд зимой 2019 года в Петербурге. Некоторые очевидцы стали шутить, что на этой наледи уже держится сам дом.

Однако ничего смешного в такой огромной сосульке нет. В конце этой неделе в Петербурге вновь ожидается оттепель. А этот 21-метровый ледяной гигант создает серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU