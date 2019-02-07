2019-02-07T08:39:07+03:00
Общество

В Петербурге создадут социальную карту

Новая система позволит льготникам получать все положенные им услуги без лишних проблем
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Беглов предложил создать социальную карту для льготников. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов предложил создать социальную карту для льготников. Фото: Пресс-служба администрации СПб
Изменить размер текста:

Вчера, 6 февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом Коплинский район. Главным пунктом поездки стали «Ижорские заводы», где глава города встретился с ветеранами. Одной из основных тем стал разговор о социальной помощи пожилым людям и льготникам.

- Не все ветераны знают, какие именно льготы им положены по закону, да и оформить их порой бывает довольно сложно. Нужно упростить существующую систему, сделать ее эффективной, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По словам врио губернатора, законом Петербурга предусмотрено много различных льгот, но они, к сожалению, не всегда работают. Одним из вариантов упростить жизнь всем категориям получателей такой помощи, который сейчас прорабатывается – выпуск социальной карты.

Подобные проекты уже работают в некоторых регионах России и хорошо себя зарекомендовали.

Также на встрече с ветеранами был поднят вопрос празднования в 2022 году 300-летия «Ижорских заводов». Вместе с главой города ветераны обсудили обеспеченность местных аптек рецептурными препаратами, транспортную доступность Колпино, безопасность Петербурга и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в городе эвакуировано 266 автомобилей: В центре Петербурга продолжают убирать снег
Матильда Шнурова раскритиковала петербургских коммунальщиков
Житель Мурино силой заставил бывшую подругу устроить секс-марафон
«И велик Аллах»: Шнуров написал новый стих, на этот раз про Марокко
На Северном заводе погиб молодой рабочий
Замглавы комитета по вопросам законности Андрей Романов ушел из Смольного
Движение по Атаманской улице закроют до июня
Прогноз погоды на 7 февраля в Петербурге: утренний мороз и слабый дневной снег
Ревнивец подговорил друга сжечь авто парня своей бывшей девушки в Петербурге
В Петербурге горит квартира на аллее Поликарпова
Пятикомнатную квартиру сенатора Арашукова в Петербурге сняли с продажи
В Петербурге нашли 21-метровую сосульку
Устранение запаха газа в Петербурге займет 10 дней
«Метрострой» получил шесть новых исков на 15 миллионов рублей
«Пулково» признан самым комфортным аэропортом России
«Метрострой» продолжит строить метро в Петербурге
Пьяный петербуржец умер, упав на меч, который держал его собутыльник
Беглов выразил соболезнования родным студента, погибшего от падения льда
Снег убирают, щепки летят: В Петербурге за сутки эвакуировали 242 автомобиля
Школьники из многодетных семей Петербурга, которые учатся в Ленобласти, получат право на бесплатный проезд
Петербуржец ледорубом угрожал охраннику торгового центра
Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»
Беглов потребовал ускорить строительство станции скорой помощи в Колпино
Чтобы взыскать алименты, приставы пошли к должнице на эпиляцию