В Петербурге создадут социальную карту

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-07T08:39:07+03:00

Новая система позволит льготникам получать все положенные им услуги без лишних проблем

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Вчера, 6 февраля врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом Коплинский район. Главным пунктом поездки стали «Ижорские заводы», где глава города встретился с ветеранами. Одной из основных тем стал разговор о социальной помощи пожилым людям и льготникам.

- Не все ветераны знают, какие именно льготы им положены по закону, да и оформить их порой бывает довольно сложно. Нужно упростить существующую систему, сделать ее эффективной, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По словам врио губернатора, законом Петербурга предусмотрено много различных льгот, но они, к сожалению, не всегда работают. Одним из вариантов упростить жизнь всем категориям получателей такой помощи, который сейчас прорабатывается – выпуск социальной карты.

Подобные проекты уже работают в некоторых регионах России и хорошо себя зарекомендовали.

Также на встрече с ветеранами был поднят вопрос празднования в 2022 году 300-летия «Ижорских заводов». Вместе с главой города ветераны обсудили обеспеченность местных аптек рецептурными препаратами, транспортную доступность Колпино, безопасность Петербурга и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU