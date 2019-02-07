На Северном заводе погиб молодой рабочий

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-07T09:34:45+03:00

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Обычное падение со стремянки, на которой стоял строительный рабочий, закончилось его гибелью. Трагедия произошла днем 6 февраля на территории Ленинградского Северного завода, что на Коломяжском проспекте.

- 28-летний мужчина производил монтажные работы в помещении одного из цехов предприятия, сорвался с лестницы и упал с высоты примерно двух метров, - пишут «Невские новости».

Пока неизвестно, что послужило причиной смерти молодого, крепкого на вид мужчины. По словам коллег погибшего, он просто не удержался, оступился и упал на ровную поверхность без штырей или выступов, которые могли бы повредить жизненно-важные органы.

Точнее об обстоятельствах трагедии можно будет говорить после вскрытия. Тело погибшего уже доставлено в морг. Сейчас делом о смерти человека занимаются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU