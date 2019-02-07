Петербург стал самым желанным городом для поездки на 14 февраля
Уже совсем близко 14 февраля – главный праздник для всех влюбленных. Это их День, День Святого Валентина. Кроме традиционных признаний и подарков любимым, пары отправляются в романтические путешествия. И Санкт-Петербург стал самым желанным направлением для этого.
- Северная столица оказалась наиболее востребованным направлением на День всех влюбленных, - сообщает сайт бронирования отелей и жилья для путешественников Tvil.ru.
Чаще всего влюбленные пары планировали провести в городе на Неве четыре ночи, каждая из которых в среднем стоит 1900 рублей в сутки.
Также в пятерку романтических городов вошли: Москва, Казань, Петрозаводск и Ярославль. Но, конечно, если дело касается поездок на море, то здесь Северная столица не может поспорить с Краснодарским краем и Крымом. Первое место занимает Сочи, а второе Ялта.
При этом Сочи попал и в рейтинг горнолыжного туризма. Красную поляну признали самым популярным направлением наряду с Шерегешем.
ИСТОЧНИК KP.RU