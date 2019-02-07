Петербург стал самым желанным городом для поездки на 14 февраля

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-07T13:58:07+03:00

Петербург стал самым востребованным направлением на День всех влюбленных. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Уже совсем близко 14 февраля – главный праздник для всех влюбленных. Это их День, День Святого Валентина. Кроме традиционных признаний и подарков любимым, пары отправляются в романтические путешествия. И Санкт-Петербург стал самым желанным направлением для этого.

- Северная столица оказалась наиболее востребованным направлением на День всех влюбленных, - сообщает сайт бронирования отелей и жилья для путешественников Tvil.ru.

Чаще всего влюбленные пары планировали провести в городе на Неве четыре ночи, каждая из которых в среднем стоит 1900 рублей в сутки.

Также в пятерку романтических городов вошли: Москва, Казань, Петрозаводск и Ярославль. Но, конечно, если дело касается поездок на море, то здесь Северная столица не может поспорить с Краснодарским краем и Крымом. Первое место занимает Сочи, а второе Ялта.

При этом Сочи попал и в рейтинг горнолыжного туризма. Красную поляну признали самым популярным направлением наряду с Шерегешем.

ИСТОЧНИК KP.RU