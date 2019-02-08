Беглов в Москве обсудил вопросы развития Петербурга

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-08T08:24:37+03:00

Врио губернатора встретился с помощниками президента России Андреем Фурсенко и Игорем Левитиным, а также вице-премьером Максимом Акимовым и главой Совбеза Николаем Патрушевым

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Накануне, 7 февраля, в Москве обсуждали вопросы развития Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов встречался с помощниками Владимира Путина, с которыми были подняты темы научной отрасли, а также дорог и логистики.

- С Андреем Фурсенко обсуждались перспективы реализации в Петербурге национального проекта «Наука», что особенно важно для города на Неве как крупного интеллектуального центра, где сосредоточено 10 процентов научного потенциала страны, - сообщает пресс-служба Смольного.

На второй встрече, с Игорем Левитиным, Александр Беглов обсудил развитие транспортно-логистического узла Северной столицы, такие как расширение комплекса аэропорта Пулково, совместное развитие портов Петербурга и Леноласти, а также координацию двух соседних регионов в сфере дорожного строительства.

С вице-премьером Максимом Акимовым разговор шел о проекте «Цифровая экономика» в городе на Неве, а с главой Совета безопасности Николаем Патрушевым обсуждались вопросы противодействия телефонному терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU