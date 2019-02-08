Беглов в Москве обсудил вопросы развития Петербурга
Накануне, 7 февраля, в Москве обсуждали вопросы развития Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов встречался с помощниками Владимира Путина, с которыми были подняты темы научной отрасли, а также дорог и логистики.
- С Андреем Фурсенко обсуждались перспективы реализации в Петербурге национального проекта «Наука», что особенно важно для города на Неве как крупного интеллектуального центра, где сосредоточено 10 процентов научного потенциала страны, - сообщает пресс-служба Смольного.
На второй встрече, с Игорем Левитиным, Александр Беглов обсудил развитие транспортно-логистического узла Северной столицы, такие как расширение комплекса аэропорта Пулково, совместное развитие портов Петербурга и Леноласти, а также координацию двух соседних регионов в сфере дорожного строительства.
С вице-премьером Максимом Акимовым разговор шел о проекте «Цифровая экономика» в городе на Неве, а с главой Совета безопасности Николаем Патрушевым обсуждались вопросы противодействия телефонному терроризму.
ИСТОЧНИК KP.RU