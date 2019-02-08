Петербург поборется за инвестиции в автопром

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-08T09:12:13+03:00

О том, что Смольный делает большую ставку на этот сектор экономики, заявил вице-губернатор Евгений Елин

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Вчера, 7 февраля, на петербургском заводе японской компании «Ниссан» состоялся торжественный пуск в производство обновленной модели кроссовера Nissan Qashqai. Одним из почетных гостей был вице-губернатор города Евгений Елин, который заявил, что Петербург намерен и дальше привлекать средства на развитие экономики.

- Борьба за инвестиции становится одним из ключевых направлений для стратегии развития города, и это касается не только автопрома, но и расширения отношений с другими партнерами, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

Нельзя не сказать, что сейчас автомобильная промышленность Северной столицы – одна из лидирующих в стране. На сегодняшний момент доля петербургского автопрома в российской отрасли достигает 23,5 процентов.

И власти города серьезно вкладываются в ее развитие. За последние годы было выделено почти 6 миллиардов рублей из городского бюджета на создание инфраструктуры в промзонах Шушары и Каменка, где расположены автозаводы.

За 2018 год местные Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU