Петербург поборется за инвестиции в автопром
Вчера, 7 февраля, на петербургском заводе японской компании «Ниссан» состоялся торжественный пуск в производство обновленной модели кроссовера Nissan Qashqai. Одним из почетных гостей был вице-губернатор города Евгений Елин, который заявил, что Петербург намерен и дальше привлекать средства на развитие экономики.
- Борьба за инвестиции становится одним из ключевых направлений для стратегии развития города, и это касается не только автопрома, но и расширения отношений с другими партнерами, - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.
Нельзя не сказать, что сейчас автомобильная промышленность Северной столицы – одна из лидирующих в стране. На сегодняшний момент доля петербургского автопрома в российской отрасли достигает 23,5 процентов.
И власти города серьезно вкладываются в ее развитие. За последние годы было выделено почти 6 миллиардов рублей из городского бюджета на создание инфраструктуры в промзонах Шушары и Каменка, где расположены автозаводы.
За 2018 год местные Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU