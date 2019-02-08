2019-02-08T15:58:13+03:00
Авто

Строительство первого участка ВСД с мостом обойдется в 15 миллиардов

А стоимость проезда не превысит ста рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Проезд по первому участку ВСД будет стоить 90 рублей. Если трассу построят.Проезд по первому участку ВСД будет стоить 90 рублей. Если трассу построят.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня в Петербурге обсуждали один из самых крупных и самых спорных проектов последнего времени – строительство Восточного скоростного диаметра. И если необходимость его «старшего брата» ЗСД не вызывает сомнений, то против ВСД выступали жители некоторых районов города. Источники финансирования тоже вызывали вопросы.

- На строительство участка ВСД с мостом в створе улиц Фаянсовая — Зольная потребуется более 15 миллиардов рублей, - пишет «Мойка 78».

При этом федеральный бюджет отказался выделять деньги на проект, поэтому средства придется искать самому городу. А учитывая, что ВСД, как и ЗСД, должен быть по государственно-частному партнерству, есть большая вероятность, что на бюджет Петербурга ляжет большая нагрузка.

- Мы должны понять, потянем мы это, или нет, - сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

Зато уже сейчас понятна приблизительная стоимость проезда по первому участку трассы. Отрезок от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом обойдется водителю легковушки в 90 рублей.второго – в 120 рублей, третьего также в 90 рублей.

Строительство магистрали должно начаться в 2019 году, и завершиться за пять лет. Трасса пройдет от ЗСД в районе Благодатной улицы до КАД в районе Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петербург и Ленобласть 9 февраля надвигается сильный ветер
Пьяный сын избил мать и угрожал ей убийством в Ленобласти
«Увидимся! Созвонимся! Спишемся!»: Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга покидает Смольный
Петербург и Невский пятачок летом свяжут метеоры
Смольный объяснил, что делать, если протекла крыша
На развитие железных дорог в Петербурге потратят 83 миллиарда рублей
В комплексе Ярославских бань обрушилась котельная
В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках
Петербургские депутаты решили ограничить показ трейлеров в кинотеатрах
Актер Борис Смолкин: "Юрский был кумиром для всех начинающих актеров Ленинграда"
Метростроители опять устроили забастовку в шахте из-за невыплаты зарплаты
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского
В ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Петербурге
В утренний час пик в Петербурге закрывали метро «Адмиралтейская»
Определены места для двух новых станций метро в Василеостровском районе
Петербург поборется за инвестиции в автопром