Строительство первого участка ВСД с мостом обойдется в 15 миллиардов

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-08T15:58:13+03:00

Проезд по первому участку ВСД будет стоить 90 рублей. Если трассу построят. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сегодня в Петербурге обсуждали один из самых крупных и самых спорных проектов последнего времени – строительство Восточного скоростного диаметра. И если необходимость его «старшего брата» ЗСД не вызывает сомнений, то против ВСД выступали жители некоторых районов города. Источники финансирования тоже вызывали вопросы.

- На строительство участка ВСД с мостом в створе улиц Фаянсовая — Зольная потребуется более 15 миллиардов рублей, - пишет «Мойка 78».

При этом федеральный бюджет отказался выделять деньги на проект, поэтому средства придется искать самому городу. А учитывая, что ВСД, как и ЗСД, должен быть по государственно-частному партнерству, есть большая вероятность, что на бюджет Петербурга ляжет большая нагрузка.

- Мы должны понять, потянем мы это, или нет, - сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

Зато уже сейчас понятна приблизительная стоимость проезда по первому участку трассы. Отрезок от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом обойдется водителю легковушки в 90 рублей.второго – в 120 рублей, третьего также в 90 рублей.

Строительство магистрали должно начаться в 2019 году, и завершиться за пять лет. Трасса пройдет от ЗСД в районе Благодатной улицы до КАД в районе Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU