В Смольном рассказали, в каком районе Петербурга легче найти работу

СЕГОДНЯ 21:32 2019-02-08T21:32:25+03:00

Больше всего вакансий в городе для строителей, работников здравоохранения и образования

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Работа в Петербурге есть. В целом по Северной столице более 70 процентов вакансий приходится на административный персонал, сферы производства, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Однако в каком районе города ее проще всего найти, поведали в Центре занятости населения.

- Больше всего рабочих мест в 2018 году работодатели предложили в Адмиралтейском, Петроградском, Невском, Центральном и Приморском районах города. Это 40 процентов от всех вакансий в городе, - сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.

В основном эта работа связана с различными сферами производства, например, инженеры конструкторы, токари, инженеры по ремонту технологического оборудования, электросварщики. Также в Петербурге требуются люди для работы, которая не требует квалификации.

А вот если вы водитель или транспортник, то работу лучше всего искать в Кировском районе. Именно там сейчас нехватка подобных профессий. Кроме того, в Красногвардейском районе ощущается серьезная нехватка административного персонала. Специалистам по строительству и недвижимости лучше всего искать работу в Петроградском районе.

Меньше всего вакансий в 2018 году было в Красносельском, Курортном, Петродворцовом и Кронштадтском районах. Однако легче всего в этих районах найти работу в сфере здравоохранения и образования.

Но несмотря на такой разброс по районам, жители Петербурга готовы ездить даже на другой конец города, если работа им действительно интереса и подходит.

ИСТОЧНИК KP.RU