2019-02-10T10:04:21+03:00
Происшествия

В Петербурге мошенник, представившись следователем, обокрал пенсионерку

Мужчина похитил у бабушки 23 тысячи рублей
Роман ЛЯЛИН
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Доверчивая пенсионерка показала, где хранит деньгиДоверчивая пенсионерка показала, где хранит деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Петербурге 83-летнюю горожанку обокрали дважды за месяц. Неизвестный мошенник пришел к пенсионерке домой и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина объяснил пожилой женщине, что вор, который месяц назад стащил у нее деньги, пойман. Но чтобы вернуть пенсионерке украденное, нужно чтобы она показала, где хранились ее сбережения.

- Потерпевшая проводила злоумышленника до места хранения пенсии, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Откуда злоумышленник похитил 23 тысячи рублей, отвлекла пенсионерку написанием заявления. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики уже приступили к поиску преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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