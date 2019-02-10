В Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 21:27 2019-02-10T21:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На этот раз на опасную находку наткнулись в Невском районе. На заброшенной стройке на проспекте Пятилеток лежала минометная мина - 82 миллиметра.

- Силами ОМОН Росгвардии боеприпас изъят и транспортируется на полигон для дальнейшего уничтожения, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно звонить в службу спасения по телефону "01", "112" или "101";

Также в МЧС есть круглосуточная горячая линия: 8(812) 299-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU