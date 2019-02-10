В Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны
Боеприпас уничтожат на полигоне
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В Санкт-Петербурге продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На этот раз на опасную находку наткнулись в Невском районе. На заброшенной стройке на проспекте Пятилеток лежала минометная мина - 82 миллиметра.
- Силами ОМОН Росгвардии боеприпас изъят и транспортируется на полигон для дальнейшего уничтожения, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно звонить в службу спасения по телефону "01", "112" или "101";
Также в МЧС есть круглосуточная горячая линия: 8(812) 299-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU