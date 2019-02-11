2019-02-11T07:57:21+03:00
Общество

Погода на 11 февраля в Петербурге: Продолжается оттепель

Тепло продержится в Северной столице еще пару дней
Лилия КОЗЛОВА
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В понедельник 11 февраля 2019 года погода в Петербурге будет стоять теплаяВ понедельник 11 февраля 2019 года погода в Петербурге будет стоять теплаяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Уже в третий месяц зимы, когда снег в Петербурге порядком уже надоел, он наконец-то стал исчезать. Оттепель пришла в Северную столицу, и плюсовая температура воздуха продержится еще пару дней. В понедельник, 11 февраля 2019 года, петербуржцев ждут на улице лужи и легкий ветер.

- Утром в понедельник на дорогах почти нет гололедицы, так как ночью температура воздуха не опускалась ниже ноля, а в некоторых районах Петербурга прошел мелкий дождь. Днем, 11 февраля, будет 1-3 градуса тепла, - сообщил ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако оттепель ненадолго «заглянула» в Петербург. Уже завтра во вторник, 12 февраля, продержится ноль, а уже ночью в среду температура опустится до минус 8 градусов, днем будет минус 4.

Также МЧС напоминает о том, что во время потепления не стоит рисковать и выходить на лед ни в Петербурге, ни в Ленобласти. В некоторых местах на Ладожском озере толщина льда достигает всего 10-15 сантиметров, при этом под снегом уже имеется вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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