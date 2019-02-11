В понедельник закрыли сход на станцию «Достоевская»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-02-11T08:13:56+03:00

Утром в понедельник вход на станцию "Достоевская" в Петербурге закрылся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В утренний час пик в 7:40 часов в понедельник, 11 февраля 2019 года, в Петербургском метро закрылся на вход вестибюль станции «Достоевская» на Правобережной линии. Пассажирам, спешащим на работу, приходится пользоваться соседним вестибюлем станции «Владимирская».

- Будьте внимательны! Вестибюль станции «Достоевская» работает только на выход. Для входа пользуйтесь станцией «Владимирская», - сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Так, жителям Центрального района Северной столицы, чтобы попасть в метро, приходится немного постоять в очереди. Утром на переходе между оранжевой и красной ветками собралось много пассажиров.

Примерно спустя 20 минут после сообщения о закрытии входа, вестибюль станции «Достоевская» был открыт и поток пассажиров начал распределяться в привычном им режиме. О причинах временной остановки работы пресс-служба не сообщила.

ИСТОЧНИК KP.RU