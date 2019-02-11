2019-02-11T08:49:58+03:00
Общество

Снеговики «вышли» на протест в Муринском парке Петербурга

Петербуржцы слепили снеговиков, которые встали на защиту зеленой территории от застройки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Муринском парке состоялся "Парад снеговиков"В Муринском парке состоялся "Парад снеговиков"Фото: СОЦСЕТИ
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Отряд снеговиков «встал» на защиту Муринского парка на севере Петербурга. Утром в воскресение, 10 февраля, неравнодушные жители с детьми собрались, чтобы активно и весело провести время, а также слепить снежных «стражей» парка, где планируется строительство спорткомплекса «Нова Арена».

- Теперь участок украшают 17 настоящих снежных защитников. Среди них: снеговик-кот, снеговик-панк, снеговик-доктор, снеговик-свин и многие другие, - рассказали участники акции «Параж снеговиков» в группе «Вконтакте» «За сохранение Муринского парка».

Снеговики не просто будут защищать парк всю оставшуюся зиму, но и информировать всех посетителей парка об угрозе застройки территории. В «руках» снежные стражи держат листовки, с помощью которых призывают беречь природу и не затевать возведение нового здания.

- Жителям нужен парк, а не уплотнительная застройка, - гласит надпись на одном из плакатов.

Фото: Группа "За сохранение Муринского парка" Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Группа "За сохранение Муринского парка"Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Летом 2018 года застройщик ООО «Анна Нова» получил участок Муринского парка 1,8 га под строительство спортивного комплекса «Нова Арена». Местные жители выступают за то, чтобы территория не застраивалась, и в районе сохранился парк для прогулок на велосипедах и катания на ватрушках и санках с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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