Снеговики «вышли» на протест в Муринском парке Петербурга
Отряд снеговиков «встал» на защиту Муринского парка на севере Петербурга. Утром в воскресение, 10 февраля, неравнодушные жители с детьми собрались, чтобы активно и весело провести время, а также слепить снежных «стражей» парка, где планируется строительство спорткомплекса «Нова Арена».
- Теперь участок украшают 17 настоящих снежных защитников. Среди них: снеговик-кот, снеговик-панк, снеговик-доктор, снеговик-свин и многие другие, - рассказали участники акции «Параж снеговиков» в группе «Вконтакте» «За сохранение Муринского парка».
Снеговики не просто будут защищать парк всю оставшуюся зиму, но и информировать всех посетителей парка об угрозе застройки территории. В «руках» снежные стражи держат листовки, с помощью которых призывают беречь природу и не затевать возведение нового здания.
- Жителям нужен парк, а не уплотнительная застройка, - гласит надпись на одном из плакатов.
Фото: Группа "За сохранение Муринского парка"Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Летом 2018 года застройщик ООО «Анна Нова» получил участок Муринского парка 1,8 га под строительство спортивного комплекса «Нова Арена». Местные жители выступают за то, чтобы территория не застраивалась, и в районе сохранился парк для прогулок на велосипедах и катания на ватрушках и санках с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU