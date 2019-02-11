Аспирантам в Петербурге подняли стипендию до 45 тысяч рублей

11 Февр. 13:43 2019-02-11T13:47:47+03:00

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Горный университет Петербурга принял решение об изменении миссии аспирантов. Теперь они будут больше заниматься научной деятельностью, направленной исследования с целью написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также внедрение результатов исследований в производство. Изменится и оплата труда аспирантов. Стипендия будет достигать 45 тысяч рублей.

- Нам нужно избавиться от нищеты в науке. Только в этом случае мы сможем вырастить и удержать в вузе талантливых молодых специалистов. Но для того, чтобы они были доведены до ума и внедрены, мы должны заинтересовать способную молодёжь, в том числе и материально. Стипендия должна стать их заработной платой, а аспирантура – трамплином в большую науку, - подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Сегодня в среднем аспиранты экономических специальностей получают стипендию – 3467 рублей, технических – 8309 рублей. Что касается Петербургского Горного университета, то здесь и раньше выплаты были выше среднего, до 28 тысяч рублей.

Теперь базовый уровень стипендии будет установлен в размере 30 тысяч рублей в месяц. Получить максимальную выплату можно в том случае, если учишься на «отлично», профессионально владеешь иностранным языком, соблюдаешь график работы над диссертацией, а её результаты прошли экспертизу и внедрены в производство.

ИСТОЧНИК KP.RU