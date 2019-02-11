2019-02-11T13:47:47+03:00
Общество

Аспирантам в Петербурге подняли стипендию до 45 тысяч рублей

Размер выплат будет зависеть от успеваемости и эффективности научной работы студентов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Аспирантам Горного университета поднимут стипендию до 45 тысяч рублей Фото: Пресс-служба Петербургского Горного университетаАспирантам Горного университета поднимут стипендию до 45 тысяч рублей Фото: Пресс-служба Петербургского Горного университета
Изменить размер текста:

Горный университет Петербурга принял решение об изменении миссии аспирантов. Теперь они будут больше заниматься научной деятельностью, направленной исследования с целью написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также внедрение результатов исследований в производство. Изменится и оплата труда аспирантов. Стипендия будет достигать 45 тысяч рублей.

- Нам нужно избавиться от нищеты в науке. Только в этом случае мы сможем вырастить и удержать в вузе талантливых молодых специалистов. Но для того, чтобы они были доведены до ума и внедрены, мы должны заинтересовать способную молодёжь, в том числе и материально. Стипендия должна стать их заработной платой, а аспирантура – трамплином в большую науку, - подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Сегодня в среднем аспиранты экономических специальностей получают стипендию – 3467 рублей, технических – 8309 рублей. Что касается Петербургского Горного университета, то здесь и раньше выплаты были выше среднего, до 28 тысяч рублей.

Теперь базовый уровень стипендии будет установлен в размере 30 тысяч рублей в месяц. Получить максимальную выплату можно в том случае, если учишься на «отлично», профессионально владеешь иностранным языком, соблюдаешь график работы над диссертацией, а её результаты прошли экспертизу и внедрены в производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета