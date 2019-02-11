2019-02-11T15:05:02+03:00
Общество

Археологи раскрыли тайну подземелья Выборгского замка

Ученые обнаружили секретный подземный ход в Ленобласти 16-17 веков
Лилия КОЗЛОВА
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Археологи нашли, куда ведет тайный подземный ход в Выборгском замкеАрхеологи нашли, куда ведет тайный подземный ход в Выборгском замкеФото: Александр ГЛУЗ
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Старинный Выборгский замок в Ленинградской области скрывает в себе не мало тайн. Долгие годы археологи вели раскопки и исследования, для того, чтобы изучить все загадки постройки. Наконец-то ученые сумели раскрыть тайну подземелья, которое спряталось под фасадом замка.

Археологи нашли конечную точку тайного подземного хода от северного торцевого фасада Комендантского дома, входящего в комплекс сооружений Выборгского замка. Оказалось, что там расположено сводчатое подземное помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. На основании данных исследований объект предварительно датируется довольно широко – с начала 16 по конец 17 века.

- Предположительно, что подземный ход – сооружение военного характера. Возможно, это пороховой погреб или камера для ведения подошвенного боя для защиты основного входа в замок, – рассказал директор историко-архитектурного музея-заповедника «Выборгский замок» Владимир Цой.

Работу археологи вели годам, в том числе и зимой. Для этого был сооружен специальный отапливаемый кокон, в котором температура не опускалась ниже 10 градусов по Цельсия. После того, как подземелье будет полностью изучено и отреставрировано, оно станет частью музейной выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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