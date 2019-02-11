2019-02-12T14:25:23+03:00
Общество

В Русском музее демонтировали картину Ильи Репина

Огромное полотно «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» отправится на выставку в Третьяковскую галерею [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Картину Репина в Русском музее демонтировалиКартину Репина в Русском музее демонтировалиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Русском музее Петербурга в понедельник, 11 февраля, рабочие снимали со стены огромное полотно кисти художника Ильи Репина. Картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня учреждения» демонтирована и отправлена на подготовку к долгому путешествию в Москву.

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» вернется в Русский музей осенью 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» вернется в Русский музей осенью 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО

- С начала марта по август 2019 такие знаменитые полотна как «Садко», «Бурлаки на Волге», «17 октября 1905 года», «Какой простор!», «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» и другие произведения из собрания Русского музея будут отправлены в Третьяковскую галерею для участия в выставке «Илья Репин», - сообщила пресс-служба Русского музея.

Вместе с основной картиной на выставку отправятся и отдельные потреты членов совета, которые делал худодожник во время работы над полотном.

Вместе с основным полотном на выставку в Третьяковскую галерею отправятся и дополнительные портреты Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с основным полотном на выставку в Третьяковскую галерею отправятся и дополнительные портретыФото: Олег ЗОЛОТО

Размер картины 400 на 877 сантиметров. Полотно было создано для Мариинского дворца, где в начале прошлого века проходили собрания Государственного совета Российской империи и представлено в 1904 году. На самом коллективном портрете изображена 81 фигура. Среди них император Николай II, члены совета, чиновники и секретари.

Демонтаж такой большой картины не прост. Рабочим надо крайне аккуратно снимать картину таких размеров со стены, чтобы не повредить полотно в позолоченной рамке. Обратно картина Репина вернется в Русский музей осенью 2019 года.

В Русском музее демонтировали картину Ильи Репина.В Русском музее Петербурга рабочие сняли со стены огромное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Картину отправят в Москву в Третьяковскую галерею, где готовится большая выставка художника.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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