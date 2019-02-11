«Метрострой» выплатил рабочим 60 процентов долгов по зарплате за декабрь

11 Февр. 18:53 2019-02-11T18:53:15+03:00

Оставшиеся средства будут перечислены, когда со счетов компании снимут ограничения

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Пресс-служба петербургского «Метростроя» сообщила о выплате части средств работникам подрядных организаций. Задолженность по зарплате за декабрь погашена на 60 процентов. Остальное отдадут позднее, когда будут сняты ограничения со счетов.

- Процесс выплаты заработной платы задерживается по причине отказа банка переводить средства до снятия инкассо, наложенных на счет «Метростроя» налоговыми органами, - поясняют в компании.

В настоящее время процесс урегулирования уже запущен. «Метрострой» должен подписать «мировую» с налоговой инспекцией и счет разблокируют уже в конце этой недели.

После этого генподрядчик намерен полностью расплатиться со своими строительно-монтажными управлениями, а затем засучить рукава и с усиленной энергией взяться за строительство подземки.

Напомним, что ранее рабочие «Метростроя» неоднократно бастовали из-за задержек зарплаты, а 21 января 2019 года Смольный объявил о разрыве всех контрактов с компанией из-за финансовых проблем и срывов сроков сдачи объектов. Но в начале февраля власти решили дать шанс строителям «восстановить репутацию надежного партнера» и отозвали свое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU