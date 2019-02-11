200-летнюю скульптуру быка на Московском шоссе оставили без хвоста

11 Февр. 21:28 2019-02-11T21:28:34+03:00

У одного из бронзовых быков на Московском шоссе пропал хвост. Фото: СОЦСЕТИ

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Парная скульптура быков, расположенная перед бывшим зданием мясоперерабатывающего завода «Самсон» на Московском шоссе, 13,известна не только простым петербуржцам, но и чиновникам КГИОПа – изваяния числились объектом культуры федерального значения.

- Неужели бронзовый хвост сдали в пункт приема металлов. Или на реставрацию все-таки отправили? – удивляются жители Северной столицы в соцсетях.

Впрочем, пока загадка пропажи хвоста одного из быков не разрешена. А к поискам хвоста подключился и комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

Напомним, что парное изваяние было создано около 200 лет назад русским скульптором Василием Демут-Малиновским.

Когда точно исчез хвост одного из быков – точно неизвестно, так как сам мясокомбинат уже долгое время не работает, а его территория отдана под застройку жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU