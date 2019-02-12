The Chemical Brothers выступят на сцене «Юбилейного» в Петербурге

12 Февр. 10:01 2019-02-12T10:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная группа из Британии The Chemical Brothers приедет летом в Петербург, для того, чтобы порадовать фанатов и поклонников своей музыкой. Концерт состоится 6 июня 2019 года в спортивном комплексе «Юбилейный». Музыканты выступят со своим новым девятым альбомом No Geography, а также исполнят всеми любимые хиты.

- Новое шоу группы – это невероятный визуальный ряд, суперхиты, на которых выросли уже поколения любителей электронной музыки, и новые треки, которые надолго задержатся в сетах известных ди-джеев со всего мира, - сообщили организаторы концерта PMI Show.

Британский электронный дуэт выступит с альбомом No Geography, который выйдет уже весной этого года. Разумеется, музыканту порадуют поклонников и ярким визуальным шоу на протяжении всего выступления.

Концерт начнется в 20:00 6 июня 2019 года. Билеты на мероприятие уже продается. Цены варьируются от 1800 до 5000 рублей.

Справка «КП»

Британский дуэт The Chemical Brothers уже почти за 30 лет существования сильно изменили представление об электронной танцевальной музыке. На их счету – шесть пластинок, занимавших 1 место в британских чартах,12 миллионов альбомов и 6 миллионов синглов, проданных по всему миру, и первая среди электронщиков награда «Грэмми» в категории «Лучший рок-инструментал» за трек Block Rockin’ Beats.

ИСТОЧНИК KP.RU